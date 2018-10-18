قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، فحصت حتى منتصف أمس، 3.5 ملايين مواطن، على مدار محافظات المرحلة الأولى التسع.



وأضاف متحدث «الصحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المسح الشامل تشهد إقبالًا كثيفًا، لذلك تم مد مواعيد عمل المبادرة من التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل، بدلًا من التاسعة مساءً.



وتابع أن كل من ثبت إصابته سواء بفيروس سي أو بالضغط أو السكر أو السمنة يتم توجيهه إلى مراكز العلاج، مؤكدًا أنه تم البدء في صرف العلاج للمصابين.



وذكر أن محافظة جنوب سيناء تشهد أعلى نسبة مشاركة من حيث المستهدف ووصلت إلى 107%، تليلها دمياط بنسبة 106%، أما البحيرة ما زالت تتصدر أعلى نسبة إقبال على مراكز فحص فيروس سي.



وأطلقت وزارة الصحة والسكان، منذ أسبوعين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات منها محافظة مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ودمياط، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.



