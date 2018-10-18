قادة ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج يستمتعون بالبطاطس المحمرة والجعة عقب قمة بروكسل

مثل الكثيرين، يستمتع قادة الاتحاد الأوروبي بتناول الشراب المعتاد عقب الانتهاء من العمل.

وبينما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعبران الساحة المركزية الأيقونية في بروكسل عقب محادثات قمة عقدت في وقت متأخر أمس الأربعاء، التقيا رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل ونظيره في لوكسمبورج خافير باتيل.

وانتهى الحال بالأربعة جالسين خارج متجر للجعة قرب منتصف الليل (10:00 بتوقيت جرينتش) للحصول على قسط من الراحة بين السائحين والمتنزهين الآخرين.

وقال باتيل صباح اليوم الخميس، قبل اليوم الثاني من محادثات القمة: "لقد كان أمرا جيدا للغاية تناولنا البطاطس المحمرة وكأسا من الجعة"، مضيفا: "حتى ولو كنا ساسة، نحن أيضا بشر".

وأضاف أنه دفع الفاتورة، احتفالا بانتخابات يوم الأحد في لوكسمبورج، والتي من المرجح أن تبقيه في السلطة.