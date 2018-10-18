طموحات واحدة بين العنبري والرمادي في مباراة الشارقة وعجمان بالدوري الإماراتي

اتفق عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان ،على صعوبة مواجهة الفريقين بعد غد السبت في المرحلة السادسة لبطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

شدد العنبري، في مؤتم صحفي عقده اليوم الخميس للحديث عن المباراة، على سعي فريقه للحصول على النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة ترتيب المسابقة.

قال مدرب الشارقة "المنافس من الفرق المستقرة في الأداء من الموسم الماضي، ويؤدي بشكل جيد مع الرمادي، والمستوى والترتيب كان متقاربا بين الفريقين في الموسم الماضي".

وأضاف "علينا أن نتحلى بالتركيز الكامل مع الوضع في الاعتبار أهمية المباراة ونسيان النتائج السلبية التي تحققت في كأس الخليج العربي، ولابد من التفريق بين بطولة كأس الخليج ودوري المحترفين لاختلاف الأهداف واللاعبين الذين نخوض بهم المسابقتين".

من جانبه، قال أيمن الرمادي "مباراة الشارقة لن تخلو من الصعوبة للفريقين وستكون مبارة قوية كونها مع المتصدر. نبحث في نفس الوقت عن النقاط كاملة، وبالتالي ستكون المواجهة بها أهداف مشتركة".

وتابع "فريقي مكتمل الصفوف ويسعى لتقديم مباراة جيدة استمرارا للأداء المقنع الذي نقدمه منذ بداية الموسم، وسنخوض المباراة بمنتهى الاحترام للمنافس الذي يقدم عروضا جيدة للغاية مع نهاية المرحلة الخامسة للدوري".

وأضاف "لا نفكر في مباراتي الفريقين بالموسم الماضي فالظروف اختلفت ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، وجميع عناصر عجمان جاهزة فنيا وبدنيا".

يذكر أن الشارقة يتربع على الصدارة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، فيما يحتل عجمان المركز التاسع بست نقاط.