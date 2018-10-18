الاتحاد الأوروبي: لم يتحقق تقدم يذكر بشأن مفاوضات «بريكست»

قال مصدر من الاتحاد الأوروبي بعد محادثات استغرقت ثلاث ساعات، إن زعماء الاتحاد المجتمعين في بروكسل الأربعاء خلصوا إلى أنه لم يتحقق تقدم يذكر في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي لتبرير عقد قمة في نوفمبر بهدف توقيع اتفاق الانفصال.



وفي سبتمبر الماضي، وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك منتصف أكتوبر الجاري بأنه "لحظة الحقيقة"، حينما توقع التكتل إحراز أقصى تقدم ونتائج في محادثات الانفصال، ومن ثم يستعد القادة لقمة منتصف نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الخروج.



وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عقب الاجتماع: "ما زلت واثقة من التوصل إلى نتيجة جيدة، والمرحلة الأخيرة تتطلب الثقة والقيادة من الجانبين"، مشيرة إلى أنه تم حل القضايا الصعبة بشكل بناء من قبل.



وذكر المستشار النمساوي زباستيان كورتس أن رئيسة الوزراء البريطانية "حاولت إبداء الرغبة في إيجاد حلول مشتركة"، مشيرا إلى أنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق في "الأسابيع القليلة المقبلة".



وقالت ماي إنها "مستعدة للنظر" في تمديد الفترة الانتقالية إلى 21 شهرا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسؤول أوروبي.



وناقش الزعماء أيضا الأربعاء الاستعدادات لخروج بريطانيا دون اتفاق.



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته :"نعمل معا بشكل وثيق للاستعداد لعدم التوصل لاتفاق، بينما لا نتوقع ذلك ولا نأمل حدوثه".