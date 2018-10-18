الخميس 18 أكتوبر 2018 6:52 م القاهرة القاهرة 26.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب شباب الصالات ببرونزية الأولمبياد

الشروق
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 6:37 م | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 6:37 م

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة القدم للصالات بعد فوزه على نظيرة الأرجنتيني صاحب الأرض والجمهور، وذلك بنتيجة 5/4 ، في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد الشباب بالأرجنتين، والتي تختتم منافستها اليوم الخميس.

وقال وزير الشباب والرياضة بأن ماتحقق هو إنجاز تاريخي لكرة القدم للصالات، معربا عن فخره بشباب مصر الأبطال في مختلف الالعاب الرياضية التى شاركت في منافسات أولمبياد الشباب بالارجنتين.

و كان المنتخب الأرجنتيني قد تقدم على منتخب مصر في بداية الشوط الأول بنتيجة ٣-صفر و لكن شباب الفراعنة استطاعو التعادل خلال أحداث الشوط الثاني و الفوز بالمباراة. "تابع التفاصيل"

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك