وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب شباب الصالات ببرونزية الأولمبياد

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة القدم للصالات بعد فوزه على نظيرة الأرجنتيني صاحب الأرض والجمهور، وذلك بنتيجة 5/4 ، في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد الشباب بالأرجنتين، والتي تختتم منافستها اليوم الخميس.

وقال وزير الشباب والرياضة بأن ماتحقق هو إنجاز تاريخي لكرة القدم للصالات، معربا عن فخره بشباب مصر الأبطال في مختلف الالعاب الرياضية التى شاركت في منافسات أولمبياد الشباب بالارجنتين.

و كان المنتخب الأرجنتيني قد تقدم على منتخب مصر في بداية الشوط الأول بنتيجة ٣-صفر و لكن شباب الفراعنة استطاعو التعادل خلال أحداث الشوط الثاني و الفوز بالمباراة. "تابع التفاصيل"