ضبط محكوم عليهما هاربين من تنفيذ 611 حكما قضائيا بالإسكندرية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في محافظة الإسكندرية، من ضبط محكوم عليهما هاربين من تنفيذ 611 حكمًا قضائيًا واجب النفاذ.

وأسفرت الجهود الأمنية لقطاع الأمن العام بالإسكندرية، عن ضبط كل من (زينب م.أ - 60 عاما)، ربة منزل، والصادر ضدها 285 حكمًا قضائيًا (87 جزئي، 8 مستأنف، 190غرامة) فى قضايا "مباني" بمحل إختبائها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، كما ضُبط المتهم (محمد أ.أ - 42 عاما) يعمل بمكتب مقاولات، والصادر ضده 326 حكمًا قضائيًا (106 جزئي، 1مستأنف، 219 غرامة) فى قضايا أعمال بناء بدون تراخيص بمحل إقامته في دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.