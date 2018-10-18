انيستا: متشوق لمواجهة برشلونة

أعرب أندريس إنيستا، لاعب نادي فيتسل كوبيه الياباني عن تشوقه لمواجهة فريقه السابق، برشلونة الإسباني خلال فترة التحضير للموسم الكروي المقبل، مُشيرًا إلى أنها ستكون فرصة رائعة للجماهير اليابانية.

وقال إنيستا خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية :"ستكون فرصة رائعة للغاية وأنا متحمس لتلك المباراة جدًا، هي فرصة ليس لها مثيل بالنسبة لي وستكون رائعة أيضا للجماهير اليابانية بحضور برشلونة هنا".

وأتم قائد البرسا السابق تصريحاته مُشيدًا بتجربته الاحترافية في صفوف فيتسل كوبيه قائلًا :"أود أن أتمكن من تقديم المزيد للفريق، أعمل الآن على التأقلم مع الحياة في اليابان فكوبي مدينة رائعة".

يُذكر أن أندريس إنيستا كان قد قرر إنهاء مسيرته مع فريق برشلونة بعد عطاء استمر لأكثر من 16 عامًا، حيث قرر الانتقال لصفوف فيتسل كوبي الياباني قبل إعلان اعتزاله المنتظر خلال المواسم المقبلة.