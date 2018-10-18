محافظ الغربية يشارك في احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي

رحب اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بزوار ومحبي العارف بالله سيدي أحمد البدوي من جميع محافظات مصر ومن خارج مصر من الدول العربية والإسلامية، جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية احتفال مشيخة الطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بسرادق مشيخة الطرق الصوفية بساحة المولد.



وخلال الاحتفال، تناولت الكلمات التي ألقاها العلماء ومشايخ الطرق الصوفية ووكيل وزارة الأوقاف سيرة السيد البدوي، وحياته المليئة بالعلم والزهد والورع والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن وإنه أسس طريقة صوفية متميزة تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى حب النبي وآل بيته وعلى نشر السلوكيات الحميدة وتعاليم الإسلام السمحة وعلى تربية وتهذيب النفس على الآداب الإسلامية والبعد عن التطرف والمغالاة في الدين.



كما نقل الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، شكر وتقدير الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفي الأعلى لمحافظ الغربية على حضوره ومشاركته فى احتفال الطرق الصوفية، كما أهدى لمحافظ الغربية نسخة من كتاب الله كهدية تذكارية.



وتخلل الاحتفال فواصل من الابتهالات والمدائح النبوية والأناشيد الصوفية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار.



وخلال الحفل، أشار محافظ الغربية إلى أنه تشرف بتنظيم مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي فور توليه محافظًا للغربية، مؤكدا على متابعته الشخصية لتنفيذ التوجيهات برفع درجة الاستعداد بمختلف المرافق والخدمات للعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان للزوار وتوفير الخدمات لهم.



وأضاف إلى الاستمرار ببذل أقصى جهد ممكن للعمل على راحة أكثر من 2 مليون زائر للمحافظة خلال الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي متمنيًا لهم جميعًا العودة إلى بيوتهم سالمين.



وحضر الاحتفال اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفي الأعلى، واللواء الدكتور علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والعميد محمد زهدي مدير فرع الأمن الوطني والعقيد محمد مراد الرقابة الإدارية، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمود أبو حبسه وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد إيهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.