الصعيري يقود الحزم للفوز علي القادسية في الدوري السعودي

قاد محمد الصيعري فريقه الحزم للفوز علي ضيفه القادسية 2 / 1 ،في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأحرز الصيعري هدفي الحزم في الدقيقتين 7 و 47 ،فيما أحرز هدف القادسية الوحيد البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة 52.

رفع الحزم رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.

وحقق الحزم انتصاره الثاني في الدوري مقابل خسارتين وتعادلين ، فيما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة للقادسية هذا الموسم ،وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة أخرى.