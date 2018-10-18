قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفل بعدما استدرجه لسرقة التوكتوك الذي يملكه بمنطقة أوسيم بالجيزة، وألقى بجثته بالزراعات بالمنطقة.

وكانت نيابة أوسيم، بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه التفصيلي باستدراج طفل قائد توكتوك لمنطقة نائية وقتله وسرقة التوكتوك الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من أهالي قرية برطس بأوسيم بالعثور على جثة طفل بها عدة طعنات بالجسد وسط زراعات بالمنطقة، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 15 عاما، وبالتوصل مع والده أكد أنه كان يقود توكتوكا وأنه اختفى ولم يعد للمنزل.

وبالتحري والبحث تبين أن عاطلا وراء الواقعة بالمنطقة، وبالقبض عليه وبمواجهته أقر بأنه استوقف المجني عليه لتوصيله لقرية بالمنطقة، وبمجرد الوصول لمنطقة نائية أمسك بالطفل ووجه له سلاحا أبيض وحاول سرقة التوكتوك، إلا أن الطفل قاومه فطعنه عدة طعنات بجسده حتى خر قتيلا، وحمل جثته وألقاها بالزراعات وأخذ التوكتوك وفر هاربا؛ حتى ألقت القوات الأمنية القبض عليه وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.