كلوب: رغم الإصابات ليفربول سيكون قويا أمام هدرسفيلد

رفض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، الكشف عن مدى جاهزية لاعبي الفريق المصابين.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة هدرسفيلد تاون السبت المقبل في البريميرليج: " أتفهم جيدًا أن الجميع يريد أن يعرف آخر التطورات الخاصة بجاهزية اللاعبين، لكنني لم أحصل على أي معلومات عن إصابات لاعبي الفرق الأخرى، فلماذا علينا إعطاء معلومات عن إصابات لاعبينا".

وأضاف: "قبل أسبوع و نصف، كان الجميع راض عن الوضع في الفريق، لكننا فقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تغييره.

وأكمل: "سنحاول تجهيز اللاعبين المصابين، لكن في النهاية سيكون هناك فريق قوي أمام هدرسفيلد في لقاء السبت المقبل".

ومن المقرر أن يستضيف هدرسفيلد تاون، الذي يضم في صفوفه رمضان صبحي نظيره ليفربول، السبت المقبل على ملعب "كيركليس" ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الألماني ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيد قد أكد أن التوقف الدولي، سمح لرمضان صبحي الإقتراب من الفريق الأول. (طالع التفاصيل)