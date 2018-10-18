التدريبات التأهيلية تفصل باسم علي عن المشاركة في المباريات

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باسم علي لاعب الفريق، يحتاج إلى أسبوع للمشاركة بشكل طبيعي في المران الجماعي ويكون جاهزا بنسبة 100% من الناحية الطبية.

وقال طبيب الأهلي، إن باسم يشارك في المران الجماعي على فترات إلى جانب خضوعه لبعض التدريبات التأهيلية، وفقا لبرنامج خاص به، على أن يشارك بشكل نهائي في المران ويكون جاهزا من الناحية الطبية بعد أسبوع.

واشتكى باسم من إصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة مع الفريق في ودية الاتصالات التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب التتش، وانتهت بفوز الأهلي بـ6 أهداف دون مقابل.