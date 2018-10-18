إلغاء بطولة بولو الأفيال الخيرية في تايلاند للأبد بسبب انتهاكات

تم إلغاء بطولة بولو الأفيال السنوية الخيرية في تايلاند إلى الأبد بعد أن استمرت 16 عاما ، وذلك بعد بلاغات حول الإساءة للأفيال ، حسبما صرح ممثل للمنظمين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس.

وجاء في بيان للمنظمين أن "مجموعة فنادق ماينور تؤيد تماما القرار الذي اتخذه الاتحاد التايلاندي لبولو الأفيال مؤخرا بعدم السعي للحصول على تصريح لإقامة بطولة بولو الأفيال عام 2019 وبوقف النشاط في تايلاند".

وجاء القرار بعد بلاغ من منظمة "أناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوان" (بيتا) حول إساءة معاملة الأفيال في البطولة هذا العام ، والتي أقيمت في مارس الماضي.

وأظهر مقطع فيديو ،تم تصويره وتحميله على "يوتيوب" بواسطة المنظمة المعنية بحقوق الحيوان، الأفيال وهي يتم التعامل معها بأداة حادة في منطقة مجاورة لملعب البولو قبل بداية المنافسات.

وعندما قامت وكالة الأنباء الألمانية بالاتصال بمنظمي البطولة بعد نشر الفيديو على الانترنت ، أجرى المنظمون على الفور تحقيقا بهذا الشأن واعترفوا بوقوع الإيذاء البدني.

وقال جاسون باكير، نائب رئيس المنظمة في آسيا، لوكالة الأنباء الألمانية إن "بيتا سعيدة بسماع أن بولو الأفيال قد ألغي في تايلاند".

وأضاف باكير: "لن نوقف حملتنا حتى يتم نقل جميع الأفيال الحبيسة في حدائق الحيوان والسيرك والمعسكرات إلى محميات مشروعة يمكنها أن تعيش بها كثيرا بالطريقة التي تحيى بها في البرية".

يشار إلى أن ما يصل إلى 20 فيلا قد شاركوا في البطولة هذا العام.