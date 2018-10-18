وزير التعليم: لم نصدر أمر بغلق صفحات المدارس على «فيسبوك»

قال الدكتور طارق شوقي وزير للتربية والتعليم، إن الوزارة لم تصدر أي أمر إداري بغلق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح "شوقي" في تصريحات له أن الخبر المنشور عن محافظة بورسعيد بأن الوزارة أوقفت 4 معلمين غير صحيح، وإنما قامت المديرية التعليمية بإيقافهم لترويجهم للدروس الخصوصية عبر صفحة المدرسة على "فيسبوك".

وأكد الوزير أنه بسبب هذه الإعلانات قررت المديرية التعليمية ببورسعيد إيقاف أي منشور للموافقة عليه من الإدارة التعليمية أولا قبل نشره على صفحة المدرسة لتفادي مثل هذه التجاوزات.