كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، رئيس أكاديمية الفنون، بعض الأسرار عن الفنان الراحل نور الشريف، قائلًا إن النجم الكبير نور الشريف كان شديد الولاء لمعهد الفنون المسرحية، وكان يعتبره منزله الثاني.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الأربعاء، أن «الشريف»، تواصل معه ذات مرة لسؤاله إذا كان هناك طلبة بالمعهد غير قادرين على سداد مصروفاتهم الدراسية، حتى يدفعها عنهم.



وتابع أنه في العام التالي، سأله مجددًا هاتفيًا عما إذا كان هناك طلاب سوريين بالمعهد غير قادرين على سداد مصروفاتهم ليدفعها عنهم، معقبًا: «أنا صمت لعدة ثواني، فوجدته يقول لي إننا بذلك نرد الجميل، فهذه الدولة وقفت معنا في وقت ما وآن الآوان أن نرد الجميل لأصحابه».



وذكر أن «الشريف» أتاح الفرصة لمجموعة كبيرة من الشباب للمشاركة في الأعمال الفنية، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تقديم عدد من الشباب من خريجي المعهد في كل عمل فني يقدمه.



