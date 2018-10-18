رئيس جامعة المنيا: بدء تأهيل «التربية الفنية» للاعتماد الأكاديمي



أكد الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة المنيا، عقد ورشتي عمل بكلية التربية الفنية؛ لتأهيلها وإعدادها للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد للحصول على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي خلال الفترة القادمة، بعد تخريج أولى دفعاتها هذا العام.

وحاضر الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة المنيا، خلال ورشة العمل التي نُظمت تحت عنوان "المعايير الأكاديمية ومواصفات خريج التربية الفنية وكيفية التقدم للاعتماد البرامجي والمؤسسي"، كما حاضرت الدكتورة منى مصطفى، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية سابقًا، عن المعايير الأكاديمية لمواصفات خريج التربية الفنية.

وأوضح الدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نشر ثقافة الجودة، وترسيخ مفهوم ضمان الجودة لدى أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين هو أحد أهم أهداف الجامعة، مضيفًا: "هذا هو الهدف من هذه الورش لضمان جودة العملية التعليمية، وتأهيل الخريجين لسوق العمل".

حضر فعاليات الورشة الدكتورة أمل محمد أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، ووكلاء الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتعليم والطلاب، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء أقسام الرسم، والتصميمات الزخرفية، ورئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، ورئيس قسم النقد والتذوق الفني، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.