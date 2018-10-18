محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد مهرجان شرم الشيخ السينمائي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، وفد مهرجان شرم الشيخ السينمائي يضم المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي جمال زايدة، أمين عام مؤسسة نون للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان، واللواء علي القليوبي مدير عام المؤسسة.



واطلع المحافظ على الملامح الرئيسية للدورة الثالثة للمهرجان والتي ستعقد بشرم الشيخ في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019.



وأكد المحافظ أنه سيتم تنظيم مهرجان سينمائي على أعلى مستوى خاصة بعد اتجاه المهرجان إلى السينما الآسيوية.



وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن المهرجان يسعى إلى تكريم السينما الآسيوية وتفاعلها مع السينما المصرية، وذلك مع الدول التي تشكل أسواقا مهمة للسياحة في شرم الشيخ مثل الصين والهند وأندونيسيا واليابان وماليزيا.



وأكد على أن أيام المهرجان سوف تحول شرم الشيخ إلى مقصد ثقافي وسياحي كبير وسوف يحضر العديد من نجوم ونجمات السينما في مصر ودول آسيا.