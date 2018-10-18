الأورمان تقدم مساعدة زواج لـ34 عروسة يتيمة في الأقصر

أعلن المركز الإعلامي لجمعية الأورمان أن الجمعية تساهم في تنمية المجتمع المصري في مجال الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال مساعدة زواج لـ34 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة الأقصر وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في إتمام زفافهن.

وأكد أحمد عبدالمؤمن المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح عبدالمؤمن أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة الأقصر، مشيرا إلى نجاح الجمعية حتى الآن في إعادة إتمام زواج عدد 16715 عروسة يتيمة فى جميع المحافظات بتكلفة وصلت إلى 81 مليونا و266 ألفا و350 جنيها.