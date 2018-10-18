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رئيس هيئة التفاوض السورية: اتفاق إدلب قد يمثل فرصة حقيقية لانطلاق العملية السياسية

جنيف أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 7:24 م | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 7:24 م

قال رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري، إن مدينة إدلب تعيش ظروفا مطمئنة وأفضل من قبل، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا توصلت له الأطراف يقضي بعدم فتح معارك عسكرية في تلك المنطقة.
وأكد الحريري - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس - أن اتفاق إدلب قد يمثل فرصة حقيقية لانطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لتحقيق مخرجات جنيف 1.
وأوضح الحريري أن اللجنة الدستورية ليست الحل للعملية السياسية، وإنما قد تكون المدخل لتطبيق الحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن، لافتا إلى أن الهيئة ستذهب إلى روسيا للتفاوض مع الجانب الروسي الذي وصفه بأنه صاحب القرار الرئيسي في سوريا.


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