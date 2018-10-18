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إعلان «حالة الكارثة» في 18 مقاطعة بولاية تكساس الأمريكية بسبب الفيضانات

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 12:05 ص | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 12:05 ص

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت (حالة الكارثة) في 18 مقاطعة تقع في جنوب ووسط الولاية ؛ بسبب الفيضانات التي تشهدها منذ أيام مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وفق المسؤولين.

وقال أبوت ، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء ، إلى أن الطقس القاسي والفيضانات المستمرة منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن خسائر فادحة وواسعة في الممتلكات وتشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وأوضح أن السلطات وفرت جميع الموارد الضرورية للاستجابة بشكل سريع وفعال لهذه الكارثة ومساعدة المواطنين في المناطق المتضررة، لافتا إلى فرق البحث والإنقاذ تقوم بعمليات إنقاذ في الجو والماء في المنطقة.


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