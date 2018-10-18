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«التجارة العالمية» تدعو لتهدئة التوترات بين واشنطن وبكين

أ.ش.أ
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 12:08 م | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 12:08 م

دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية «روبيرتو أزيفيدو» المجتمع الدولي إلى تهدئة التوترات التجارية محذرا من أن التصعيد قد يؤثر على ملايين العمال في العالم، خاصة مع تصاعد الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين وكذلك بين واشنطن والأوروبيين على وقع رسوم جمركية متبادلة.
وقال «أزيفيدو» في كلمة ألقاها في لندن إن «التصعيد المستمر للتوترات سيشكل مخاطر حقيقية وأن انقطاعا كاملا للتعاون التجاري الدولي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في التعريفات الجمركية وهو ما سيقلل من نمو التجارة العالمية بنسبة 17% ومن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1,9%».
وأضاف أنه لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نذهب في هذا الطريق مشددا على أنه ينبغي على المجتمع الدولي برمته المساهمة في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار سواء على المستوى الثنائي أو داخل منظمة التجارة العالمية وذلك من أجل جميع مواطنينا.


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