«الأناضول»: تركيا تنهي أعمال تفتيش القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل

أنهى فريق التحقيق التركي السعودي المشترك، بخصوص اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، أعماله في مبنى القنصلية السعودية باسطنبول ومقر إقامة القنصل السعودي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فإن جميع المشاركين في مجموعة العمل المشتركة غادروا مقر إقامة القنصل العام السعودي وكذلك مقر القنصلية في اسطنبول، حيث غادر القنصل السعودي محمد العتيبي تركيا أمس الأول الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن فريق التحقيق عمل على جمع أدلة بخصوص الحادث داخل مبنى القنصلية وفي حديقتها، وبعد جمع الأدلة تم وضعها في أظرف وعلب خاصة، وجرى نقلها إلى سيارة للبحث الجنائي، وكان المسؤولون الأتراك قد قاموا بجولة تفتيش سابقة أمس الأول الثلاثاء.

يذكر أن "خاشقجي" مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق، بينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، كما تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبداً وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته، ولم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتائج تلك التحقيقات.