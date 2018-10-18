إذا كنتِ تعيشين تجربة الحمل لأول مرة، أو سبق لكِ الحمل فدائمًا ما تحرصين على الانتباه لسلامتك ولصحة جنينك، بالمتابعة الدورية أثناء شهور حملك وباتباع نصائح الأطباء في كل ما يخص صحتك من التغذية وضرورة النوم لساعات كافية وعدم إجهاد الجسم لأكثر من اللازم، فقد أكدت الدراسات أن النوم الجيد في الليل يحافظ على صحة الحامل والعكس صحيح، مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

يقول الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد، إن المتابعات الدورية للحوامل أثناء فترة الحمل ركن أساسي للحفاظ على سلامة الأم و الجنين معا.

تستعرض «الشروق» في التقرير التالي أهم الأسئلة التي يمكن أن تدور في ذهن كل حامل فيما يخص المتابعات الدورية أثناء شهور الحمل التسعة، من خلال حوارنا مع الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد.

ما أهمية المتابعة الطبية للحامل خلال شهورها التسعة؟

يقول "الشاعر" المتابعة الدورية أثناء فترة الحمل تساعدنا بشكل كبير في الوقاية والتغلب على الكثير من المضاعفات التى قد تصيب الحامل، كما أنها تساعدنا على معرفة ومتابعة نمو الجنين وكمية الدم الواصله إليه، ووضع المشيمة وكمية السائل الأمنيوسي حول الجنين.

أيضا تأتي أهمية الفحص الدروي للحامل في علاج بعض الأمراض العرضية أثناء فترة الحمل مثل التهابات مجرى البول والصداع والقئ المستمر وغيرهم.

ما أهم الاعتبارات التى يجب أن يلتفت لها الطبيب في المتابعات الدورية للحامل؟

يقول "الشاعر" يجب الأخد في الاعتبار التاريخ مرضى مفصل للسيدة الحامل ومعرفة إن كانت تعانى من أي أمراض مزمنة أم لا.

كذلك يجب وضع نظام غذائي صحي سليم لها، وقياس ضغط الدم بصورة منتظمة مع قياس الوزن لمعرفة مدي اكتساب الحامل للوزن حيث أن الوزن المسموح به للزيادة من ١١ لـ ١٥ كيلو طوال فترة الحمل.

هل هناك تحاليل ضرورية يجب إجرائها أثناء فترة الحمل؟

بالتأكيد.. الفحوصات الدورية من أهم ما يساعدنا كثيرا أثناء فترة الحمل ومن أهم هذه التحاليل على سبيل المثال لا الحصر صورة الدم الكاملة وتحليل السكر العشوائى وتحليل البول الكامل.

ولا نستطيع الاستغناء عن إجراء بعض تحاليل الفيروسات في أول الحمل المعروفة علميا باسم TORCH وذلك لاكتشاف وعلاج الإصابة ببعض الفيروسات التى قد تضر الجنين وتكون سببا في الاجهاضات المتكررة والعيوب الخلقية.

ما أهمية هذه التحاليل؟

أولا يجب أن ننوه أن الوقاية خير من العلاج، فهذه التحاليل هامة في الاكتشاف المبكر لوجود الأنيميا وعلاجها وتجنب الآثار الضارة لها على الأم والجنين.

كما تساعد التحاليل في الاكتشاف المبكر لوجود سكر الحمل حيث أن سكر الحمل له آثار وأضرار مرعبة على الأم والجنين أهمها التوقف المفاجئ لنبض الجنين.

ما أشهر المضاعفات التى تحدث للحامل خلال الشهور التسعة؟

من أشهر مضاعفات الحمل التى تؤرق الكثير من الحوامل، هو تسمم الحمل والذي من يمكن التغلب عليه عن طريق قياس الضغط بصورة دورية وعمل تحليل زلال في البول أثناء متابعات الحمل.

ويتابع "الشاعر" قائلا: أيضا من مضاعفات شهور الحمل النزيف المهبلي وارتفاع معدل السكر في الدم بشكل مفاجئ والطلق المبكر وبعض الأمراض المناعية التى قد تزداد سوءا مع الحمل وغيرهم كثيرا.

ما هى أبرز التقنيات المستخدمة في المتابعة الطبية للحامل؟

يؤكد "الشاعر" على أهمية السونار "رباعى الأبعاد" الذي يساعد كثيرا في متابعات الحمل "بحسب قوله"، والذي يجب إجراؤه مرتين أثناء شهور الحمل بعد منتصف الشهرين الثالث والخامس وذلك لاكتشاف أي تشوهات أو عيوب خلقية بالجنين وتقييم عنق الرحم لتجنب الإجهاض أو الولادة المبكرة الناجمة عن عدم كفاءة عنق الرحم.