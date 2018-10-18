يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

وسط الدلتا 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 21 28

مطروح 19 28

السلوم 19 32

سيوة 21 34

بورسعيد 22 28

دمياط 22 27

العريش 17 28

رفح 16 28

الإسماعيلية 17 30

السويس 19 30

رأس سدر 20 29

نخل 17 27

نويبع 24 29

طابا 20 28

كاترين 12 25

الطور 22 29

شرم الشيخ 25 31

الغردقة 23 31

مرسى علم 23 30

الفيوم 20 30

بني سويف 20 31

المنيا 18 31

أسيوط 18 31

سوهاج 19 32

قنا 19 32

الأقصر 19 33

أسوان 21 34

أبوسمبل 22 34

الوادي الجديد 20 33

شلاتين 23 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 24 30

حلايب 24 30