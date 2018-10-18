مستشار سفارة مصر بموسكو: الصحف الروسية تؤكد أن مصر هي بوابة روسيا لأفريقيا

علق أيمن موسى، المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في موسكو، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، قائلًا إن كتابات الصحف الروسية تؤكد أن مصر هي بوابة روسيا لأفريقيا، وأنه لا بد من التشاور مع مصر إذا كانت روسيا تشارك في تسوية الأزمات في الشرق الأوسط.



وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن المواطن الروسي البسيط يحمل تقديرًا لمصر بشكل كبير للغاية، ويتابع أخبارها باستمرار، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردًا: «كلما أتواجد في أي مكان، ويُعرف أنني من مصر، يسأل المواطنون الروس عن الرئيس السيسي مباشرة».



وأردف أن زيارة «السيسي» لموسكو، حملت عددًا من النقاط الجديرة بجذب الانتباه، منها الموكب المختلف، وكلمته الفريدة في المجلس الفيدرالي، باعتباره أول رئيس أجنبي يلقي كلمة في المجلس، إلى جانب لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الروسي في منزله الخاص.



وتابع: «هذا اللقاء يدل على حميمية كبيرة للغاية، إلى جانب التقدير الشخصي من قبل الجانب الروسي، وهي تبعث برسالة أن رئيس الوزراء يعتبر السيسي عضوًا في أسرته».



واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى روسيا، التي استغرقت 3 أيام، عقد خلالها قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



كما عقد عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومتابعة مشروع الضبعة.



