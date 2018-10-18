تخصيص أراضي لإقامة مدارس جديدة بالزاوية والسلام بمساحة 4 آلاف و700 متر

وافق محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3 آلاف و700 متر تقريبًا لإقامة مدرسة بمنطقة القصيرين بحي الزاوية، ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير أراضي لإقامة مدارس عليها؛ بهدف تخفيض حجم كثافة الطلاب بالمدارس، ومواجهة الزيادة الطلابية كل عام على أن يتم تحديد نوعها طبقًا لاحتياجات المنطقة.

كما وافق المحافظ على ضم مساحة 1065 مترا لمدرسة شهداء أبو صير بنطاق حي السلام، وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة توسعات بالمدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية، مطالبًا رؤساء الأحياء ومدير التخطيط العمراني باعتبار تخصيص الأراضي للمدارس أولوية أولى بحصر الأراضي أملاك الدولة التابعة للمحافظة، على أن تتوافق مع اشتراطات الأبنية التعليمية وخاصة من الأراضي المستردة مؤخرًا.

ومن جانبه، أشار السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد الشيخ، إلى أن أعمال الموجة الـ11 لتنفيذ إزالات التعديات بالعاصمة مازالت جارية، التي تستهدف حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة أو جهات ولاية أخرى (أوقاف، الري، السكة الحديد، الآثار، هيئة الطرق والكباري)، وبعض الحالات التي لم تلتزم بالمدة القانونية لإجراءات قانون 144 لسنة 2017، وأغلب هذه التعديات بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، وبلغ مساحة الأراضي التي تم استردادها حتى اليوم أكثر من 320 ألف متر مربع.

ووجه «الشيخ»، رؤساء الأحياء، بالحفاظ على ما تم من إنجاز وعدم السماح بأي تعديات على الأراضي المستردة مرة أخرى، لحين الانتهاء من وضع الاستغلال الأمثل لها بمعرفة الإدارة العامة للتخطيط العمراني.