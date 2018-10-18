علاء نبيل يستقيل من تدريب المقاولون العرب بعد الخسارة من دجلة

قدم علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب استقالته من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام وادي دحلة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وقال علاء في تصريحات لقناة أون سبورت أنه يعتذر عن استمراره في القيادة الفنية لذئاب الجبل، وأنه سيتم تقديم طلب الاستقاله إلى مجلس إدارة المقاولون.

وأوضح : "متمسك بالاستقاله حتى في حال تمسك مجلس الإدارة في الاستمرار مع الفريق".

وعن أداء الفريق، أضاف علاء أنه الفريق لم يكن في حالة حيدة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني قدم الفريق أداء جيد وأضعنا العديد من الفرص مؤكدة".

وخسر المقاولون العرب أمام وادي دجلة بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأهضر. "تابع التفاصيل"