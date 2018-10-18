«الشروق» تنشر أبرز توصيات أسبوع القاهرة الأول للمياه

الشفافية وعدم تعارض مصالح دول الأنهار المشتركة.. وإعادة استخدام مياه الصرف بطريقة آمنة بعد معالجتها.. واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة



أصدرت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة الأول للمياه، مساء اليوم، عدد من التوصيات الخاصة بالموضوعات والقضايا المائية، التي جرت مناقشتها خلال الفعاليات، التي استمرت في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر.

وجاء من أبرز التوصيات:

• أهمية مشاركة وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بقضية إدارة المياه من أجل تنمية مستدامة، والخروج بمواءمة تحقق أكبر عائد اقتصادي من وحدة المياه.

• أهمية البحث عن آليات جديدة لدراسة ظواهر التغييرات المناخية، وتوافر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات اللازمة لمواجهتها، والتكيف معها.

• أهمية تحقيق المنافع المشتركة في ضوء من الشفافية، وعدم تعارض مصالح الدول المتشاركة في أحواض المياه العابرة للحدود.

• أهمية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بطريقة آمنة، مع تحسين نوعية المياه كافة لأغراض تحقيق الاستدامة المائية، وتعظيم الناتج من وحدة المياه.

• استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة، دون إسراف.