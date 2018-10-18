مصطفى الفقي: هناك «عقل كبير» يحرك الأحداث في مناطق مختلفة من العالم

قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، أن هناك عقلًا كبيرًا يحرك الأحداث في مناطق مختلفة من العالم، وفقًا لنظرية البحث عن المصالح، معقبًا: «هو مش ضروري إنه بيتآمر عليك، لكن بيوجهك في طرق معينة، تبص تلاقي نفسك في لحظة معينة قدام حارة سد».



وتساءل «الفقي»، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، عن سبب عدم القضاء على صدام حسين عند غزو الكويت، بينما الأمر كان مفتوحًا تمامًا، مضيفًا أن قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك بعدم دخول القوات المصرية الأراضي العراقية، كان قرارًا حكيمًا.



وأردف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال القوة الأعظم في العالم، وتناطحها الصين، مستطردًا أن الحرب الباردة الحقيقية الآن، هي بين الصين في جانب والغرب كله في جانب.



وتابع: «هذه الحرب ذات طابع اقتصادي، فالصين استطاعت عمل معجزة ضخمة، أضخم من أي معجزة أخرى»، مشيرًا إلى أن الصين ستكبد الولايات المتحدة الأمريكية برفع الجمارك حوالي 750 مليار دولار.