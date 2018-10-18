الاستخبارات الداخلية بألمانيا تحقق في حادث حريق بمطعم تركي شرقي البلاد

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أضرم مجهولون النيران في مطعم تركي بمدينة كمنيتس شرقي ألمانيا، التي كانت قد شهدت مظاهرات يمينية متطرفة مؤخرا.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الخميس إن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تولت التحقيقات؛ لأنه لا يمكن استبعاد وجود دافع معادي للأجانب حاليا.

وأضافت الشرطة أن 17 شخصا في منزل لأكثر من أسرة غادروا شققهم بشكل مؤقت بسبب الحريق، ولكن ليس هناك أية إصابات.

يُذكر أن السكان هرعوا بسبب انفجار حدث الساعة 20ر2 (بالتوقيت المحلي)، إلى الخارج ، وانبعثت أدخنة من المطعم بعد ذلك بوقت قصير.

واستطاعت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق بسرعة، ولكن لم يتسن لهم إعادة السكان إلى شققهم حتى صباح اليوم.

ويفترض المحققون حتى الآن أن مجهولين اقتحموا المطعم وأضرموا الحريق فيه.

وكان بعض السكان قد شاهدوا ثلاثة أشخاص يفرون بعيدا عن المطعم بعد وقت قصير من اندلاع الحريق.

يذكر أن مدينة كمنيتس شهدت اعتداءات أكثر من مرة على مطاعم أجنبية. وكان مجهولون هاجموا صاحب محل إيراني وأصابوه مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري. كما هاجم ملثمون مطعما يهوديا في إطار مظاهرة يمينية بالمدينة في نهاية شهر أغسطس الماضي وأصابوا صاحبه.

وكانت مدينة كمنيتس قد شهدت مقتل مواطن ألماني /35 عاما/ إثر طعنات بسكين خلال شجار مع أشخاص من جنسيات مختلفة على هامش مهرجان بالمدينة يوم 26 أغسطس الماضي.

وتسببت الواقعة في سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات المعادية للأجانب بالمدينة من جانب جماعات يمينية.