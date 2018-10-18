فرضت عدد من الأحداث والقضايا نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأربعاء.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته هذه البرامج:

زيارة «السيسي» لروسيا.. تطابق في وجهات النظر

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، لفضائية «ten»، بأن توقيع مصر وروسيا لاتفاقية الشراكة الشاملة تعكس استمرار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو.

وذكر أن هناك تطابقًا في وجهات النظر، بين الجانبين، على المستوى السياسي، وفيما يتعلق بقضايا المنطقة بشكل كبير، متابعًا: «هناك مشاورات ومباحثات مكثفة من أجل عودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة، وهي مسألة وقت، لا أكثر».

وذكر أن ملف مكافحة الإرهاب هو ملف ثابت على مائدة العلاقات مع روسيا، مستطردًا أن هناك تعاونًا حثيثًا بين القاهرة وموسكو خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية.

«السيسي» يستقل سيارة «بوتين» الجديدة ويتفقدان حلبة فورمولا 1

أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سيارات «آوروس» الجديدة، المعروضة ضمن مشروع «كورتيج» الروسي.

وقدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، شرحًا تفصيليًا لـ«السيسي»، لسيارات «آوروس»، ليقوم بعد ذلك الرئيس الروسي بقيادة السيارة بصحبة نظيره المصري.

عبور جديد في علاقة البلدين

وعلق سفير روسيا لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، على الزيارة، قائلًا إن انطباعه عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو، أكثر من إيجابي، لأنها إلى جانب كونها زيارة، فهي تعد بمثابة عبور إلى مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والروسي، يعد إيذانًا لنقطة انطلاق هذه المرحلة الجديدة.

مسح 3.5 مليون مواطن بحملة فيروس سي.. و180 ألف مصاب

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وصول عدد المواطنين الذين ترددوا على نقاط المسح الطبي الشامل في التسع محافظات إلى 3.5 مليون مواطن، حتى منتصف الأربعاء.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن «أعداد المواطنين المترددين على نقاط المسح الطبي تتزايد كل ساعة»، موضحًا: «الفئة العمرية الأكثر ترددًا على نقاط المسح من سن 29 إلى 45 سنة، أي فئة الشباب».

من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم اكتشاف 180 ألف حالة إصابة بفيروس سي، منذ بدء الحملة القومية للقضاء على الفيروس والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أن نسبة كبيرة من المكتشف إصابتهم بالمرض هم من فئة الشباب، داعيًا الشباب للتوجه إلى مراكز المبادرة إجراء الكشف واكتشاف المرض مبكرًا.

تقنين أراضي الدولة المطابقة للشروط

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة حاليًا في مرحلة إصدار عقود التمليك لمستحقي التقنين، وهم الذين تتوافر لديهم شروط التقنين وأنهوا الفحص والمعاينة والتسعير.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المحافظات بدأت في تجهيز العقود الابتدائية بعد دفع المقدم البالغ 25% من قيمة الأرض، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تقنين الأراضي التي يجوز تقنينها بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى تلقي اللجنة 295 ألف طلب تقنين، منها 273 ألف عبر المحافظات، و22 ألف طلب كان مقدمًا قبل لذلك لمشروعات تخضع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مضيفًا أن حوالي 235 ألف من الـ295 ألف طلب هم من دفعوا رسوم المعاينة.

44 ألف عقار معرضة للانهيار في أي لحظة

قال أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك 44 ألف عقار آيل للسقوط صدر بحقهم قرارات إزالة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن معظم العقارات التي انهارت الفترة الأخيرة قديمة، موضحًا أن القانون يكفل أن يتقدم صاحب العقار القديم للحي مباشرة لفحصه من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لتقرر بعدها إذا ما كان يحتاج العقار لإصدار قرار إزالة أم لا.

وذكر أن هناك مليون و750 ألف عقار تم إنشاؤها بدون ترخيص، و400 ألف تم تعليتهم دون معرفة الدولة، وجميعها تعد مخالفة، مضيفًا أن الغرض من قانون التصالح الكشف على جودة المباني ومدى صلاحيتها للسكن.