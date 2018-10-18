قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد بالغ في تقدير قدراته، فهو قد عادى العرب من جيرانه، واختلف مع أمريكا، مستطردًا أنه يسوق البلاد نحو مواجهات مع أكثر من طرف في الوقت ذاته.



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن أردوغان يمكن اعتباره على حافة الهاوية، نظرًا للأخطاء التي ارتكبها على الساحة الدولية، مشيرًا كذلك إلى اجتماع الروس مع المسؤولين الأتراك والإيرانيين، دون مشاركة عربية.



وأوضح أن وجود تركيا في حلف الناتو، يحقق غرضًا عسكريًا للحلف، نتيجة توفيره الأراضي للوجود العسكري للحلف في المنطقة، مردفًا كذلك أن التعاون الروسي التركي، أكثر من التعاون التركي الأمريكي.



