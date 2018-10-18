السيسي يصل إلى القاهرة عائدا من روسيا

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل منذ قليل، إلى مطار القاهرة عائدًا من روسيا الاتحادية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز».



واختتم الرئيس السيسي، مساء أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى روسيا، التي استغرقت 3 أيام، عقد خلالها قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وأجرى عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومتابعة مشروع الضبعة.