ضبط كاتب بحي ثان طنطا بتهمة تزوير بطاقات تموينية في حملة بالغربية

ضبطت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، كاتب بحي ثان طنطا بتهمة تزوير بطاقات تموينية، متخذًا من محل تجاري خاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي بنطاق منطقة العجيزي بمدينه طنطا.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات لدى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، حول قيام المدعو (محمد .ع) كاتب بحي ثان طنطا، وصاحب محل هاي تك للإليكترونيات بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا بتقليد وترويج بطاقات صرف المقررات التموينية الذكية لراغبي الحصول عليها والمنسوب صدورها إلى وزارة التموين، مقابل مبالغ مالية .

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم ضبط المذكور داخل المحل الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبتفتيش المحل تم العثور على 124 بطاقة مقلدة تموينية بأسماء أشخاص بعينهم ومعدات وأدوات تزوير بطاقات تموينية، ومبلغ مالي 22 ألف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات وقيامه بمزاولة نشاطه الإجرامي، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتحرر المحضر رقم 3 أحوال قسم جرائم مكافحة الأموال العامة لسنة 2018م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.