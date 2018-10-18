«النقل العام» تتعاقد على 130 أتوبيسًا يعمل بالغاز

قال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء رزق على، إن أسطول الهيئة الموجود حاليًا يتحمل حوالى مليون ونصف مليون راكب بأتوبيسات هيئة النقل العام وحدها، بنطاق القاهرة الكبرى «القاهرة، القليوبية، الجيزة»، إلى جانب ما يتحمله النقل الجماعى الذى يعمل تحت إشراف هيئة النقل العام ويتحمل حوالى 750 ألف راكب، أى بإجمالى 2 مليون و250 ألف راكب يوميًا.

وأضاف رزق لـ«الشروق»، أنه تم التعاقد على 130 أتوبيسا يعمل بالغاز وسيتم استلامهم نهاية العام الجارى 2018، أو أوائل العام المقبل 2019، مما يزيد من استقبال أعداد أكبر من المواطنين، بهدف استيعاب جميع المناطق كاملة فى القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن العدد الكافى للأتوبيسات يصل إلى 5 آلاف أتوبيس ليشمل الزيادة السكانية.