تزايد أعداد المسنين العاملين في ألمانيا

أعلن مكتب الإحصاء الألماني أن عدد المسنين العاملين في ألمانيا ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي أن 16.1% من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما كانوا يزاولون عملا العام الماضي.

ويعتزم المكتب الإعلان اليوم الخميس في برلين عن المزيد من البيانات بشأن حجم مشاركة المسنين في مكونات المجتمع في ألمانيا.

وفي عام 2007 بلغت نسبة العاملين بين هذه الفئة العمرية 7.1% أي أقل من نصف ما هو عليه الآن.

وأوضحت «فيرينا كلوسمان» المتخصصة في أبحاث المسنين بجامعة هامبورج أن عمل كبار السن بعد السن الرسمي للتقاعد ليس مدفوعا فقط بتحسين راتب التقاعد «حيث يحب الكثير من الناس الاستمرار في العمل طوعا وذلك كنوع من تحقيق الذات من خلال مواصلة حياة العمل» مضيفة «كما أن المجتمع يرحب بهذا العمل حيث يرغب المجتمع في الاحتفاظ بكبار السن ولا يستطيع التخلي عن خبرتهم».

وطالبت كلوسمان بالمرونة في تحديد سن التقاعد والسماح للراغبين بالعمل فترة أطول بعد السن التقليدي للتقاعد بالاستمرار في العمل وكذلك السماح للراغبين في التوقف مبكرا عن العمل بأن يفعلوا ذلك دون أن يتضرروا بشكل مبالغ فيه وخاصة في الوظائف المجهدة جسمانيا.

وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي فإن عدد كبار السن فوق 65 عاما بلغ 17.7 مليون إنسان أواخر عام 2017 في ألمانيا.