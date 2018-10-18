اليابان تشهد تراجعا في الصادرات لأول مرة خلال 22 شهرا

أظهر تقرير حكومي اليوم الخميس أن قيمة الشحنات الصادرة من اليابان تراجعت 2ر1% على أساس سنوي لتصل إلى 73ر6 تريليون ين (7ر59 مليار دولار) في سبتمبر مسجلة أول انخفاض خلال 22 شهرا.

وأدت الكوارث الطبيعية إلى إغلاق مطارات رئيسية وتعطيل سلاسل الإمداد في الأشهر القليلة الماضية.

وزادت الواردات بنسبة 7% لتصل إلى 59ر6 تريليون ين، وهو ما أدى لتحقيق فائض تجاري قدره 6ر139 مليار ين، بحسب وزارة المالية.

وأضافت الوزارة أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، هبطت بواقع 7ر1% لتصل إلى 26ر1 تريليون ين في أول انخفاض خلال سبعة أشهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 2ر4% لتصل إلى 63ر1 تريليون ين.

وكان الإعصار جيبي ضرب غربي اليابان في الرابع من سبتمبر، ما أسفر عن وفاة 11 شخصا، وأدى إلى تعطيل النقل وإغلاق مطار كانساي الدولي.

وكان زلزال بقوة 7ر6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب جزيرة هوكايدو شمالي البلاد في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصا وانقطاع الكهرباء عن الجزيرة بأكملها، وتم إغلاق مطار نيو شتوسه، وهو المطار الرئيسي في هوكايدو، مؤقتا بسبب انقطاع الكهرباء والضرر الذي لحق بمبنى الركاب.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر للكونجرس أمس الأول الثلاثاء، إن واشنطن تخطط للبدء في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع اليابان في منتصف يناير.