القبض على زعيم المعارضة الماليزية أحمد زاهد حميدي

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ألقت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا، اليوم الخميس، القبض على زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي.

ويأتي اعتقال «حميدي» بعد إجراء تحقيقات بشأن تهم إساءة استخدام سلطة وخيانة الثقة وغسل أموال يتعلق بأموال تخص مؤسسة على صلة بأسرة «حميدي».

وجاء في بيان للجنة مكافحة الفساد أنه سوف يتم توجيه اتهامات لـ«حميدي»، غدا الجمعة، وفقا لقوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وكانت لجنة مكافحة الفساد قد أصدرت أمس الأربعاء مذكرة تطالب «حميدي» بالتواجد في مبنى وكالة مكافحة الفساد الساعة 3 بالتوقيت المحلي. وتم إلقاء القبض على حميدي بعد 15 دقيقة من وصوله المبنى اليوم.

ومن المتوقع أن توجه له التهم غدا الجمعة في محكمة كوالالمبور.