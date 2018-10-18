سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوط جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد ان شهدت صعودا طفيفا في جلسة أمس بنسبة 0.92%.

وانخفض المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 13644.16 نقطة، ومؤشر egx 100 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1740.02 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "نعيم" لسمسرة الأوراق المالية، إن الانخفاض جاء بسب حالة الترقب لدى المستثمرين، خاصة الأسواق العالمية ما حجم الإقبال على الشراء، مشيرا إلى أن إيقاف التعامل على سهم "جلوبال تليكوم"، زاد من ضعف أداء السوق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للبيع بصافي 6,71 مليون جنيه، و13,8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافى 20,5 مليون جنيه، وفقا لموقع البورصة.