الأقصر للفنون الشعبية تحتفل بتعامد الشمس بثقافة السباعية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد عبد الرازق بقصر ثقافة السباعية التابع لفرع ثقافة أسوان في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.



قدمت الفرقة خلاله فقرات الفرح الأقصري التراثي والذي يشمل فقرات الزفة والتحطيب والكف، يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية