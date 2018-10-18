جامعة بنها: زيارة لجنة تقييم الجامعات تهدف لقياس استعدادات استقبال العام الدراسي

أكد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن زيارة وفد مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي أعضاء لجنة تقييم الجامعات، يأتي تحفيزا للجامعات المصرية في توفير بيئة تعليمية ملائمة لطلابها تسهم في تخريج دفعات قادرة على النهوض بمستقبل وطنها، وذلك في إطار تقييم الجامعات المصرية وفقا للمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لاختيار أفضل جامعة اعتمدت على مواردها الذاتية في تطوير ورفع كفاءة منشآتها.

وأكد "المغربي" -وفقا لبيان للجامعة اليوم الخميس- أن هذه الزيارة تهدف لقياس أداء التطوير والاستعدادات التي تمت لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنفيذا للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار أفضل جامعة.

واستعرض المغربي وأعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من استعدادات في الجامعة من أعمال التطوير والصيانة بها ومدى جاهزية كافة المنشأت التعليمية والمعامل وقاعات المحاضرات والمكتبات لاستقبال الطلاب في العام الجديد، موضحا أنه تم إطلاق مبادرة لاختيار أفضل كلية بالجامعة وتم وضع 20 معيارا بالمنافسة.

وأوضح البيان أن اللجنة تفقدت أيضا مستشفى الرمد للتعرف على ما يجرى من تطوير داخل الجامعة وكلياتها المختلفة، وأشادت بما شاهدته على الطبيعة، كما تفقدت اللجنة معرض الأنشطة الطلابية والأعمال اليدوية والمنسوجات والمشغولات المعدنية الذي نظمه طلاب كلية الفنون التطبيقية.

وطالبت اللجنة طلاب الجامعة بالحفاظ على المظهر الجمالي والشكل العام لمباني الجامعة والحرم الجامعي، والمساهمة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك الربط بين مشروعات التخرج والصناعة وريادة الأعمال.