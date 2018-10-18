مدرب الإسماعيلي : أسعى لاكتشاف بركات جديد

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قال البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أنه أول من اكتشف محمد بركات نجم الفريق ومنتخب مصر السابق حينما كان لاعبا بنادي السكة الحديد عام 1999.

وأضاف فييرا فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه يسعى لاكتشاف بركات جديد ، في إطار السياسة التي ينتهجها إبراهيم عثمان رئيس النادي بالاهتمام بالناشئين الواعدين.

وأوضح :" أعانى من ضيق الوقت نظرا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية ،لكنى حينما تتاح الفرصة لي سأتابع فرق الناشئين لاختيار العناصر الواعدة".

وأكمل فييرا :" قررت تصعيد ثنائي إسماعيلي 99 بعد تألقهما في ودية الهلال السعودي، والتي حرصت على متابعتها كاملة ".

وأتم حديثه :" أتوقع لكل من محمد الضرف ومصطفى فارس ومدحت فقوسة ثلاثى الشباب مستقبل مشرق خلال المستقبل القريب".