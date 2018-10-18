الخميس 18 أكتوبر 2018 8:41 م القاهرة القاهرة 25.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

الحكومة البريطانية: وزير التجارة لن يحضر المنتدى الاستثماري في السعودية

لندن - د ب أ
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 7:35 م | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 7:35 م

ذكرت الحكومة البريطانية، أن وزير التجارة ليام فوكس، لن يحضر المنتدى الاستثماري في المملكة العربية السعودية، لينضم بذلك إلى مسؤولين غربيين آخرين في عدم المشاركة عقب اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال ناطق باسم الحكومة في بيان: "قرر وزير الدولة للتجارة الدولية أن الوقت ليس مناسبا له ليحضر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في 23 أكتوبر".

وأضاف الناطق: "تظل المملكة المتحدة قلقة للغاية إزاء اختفاء جمال خاشقجي".

وتابع الناطق: "نشجع التعاون التركي السعودي ونتطلع لأن تجري المملكة العربية السعودية تحقيقًا شاملاً وموثوقًا وشفافًا وفوريًا، مثلما أعلن".

وجاء في البيان: "يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين عن اختفائه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك