الأهلي يزيل «إعلانات صلة» من التتش

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا بإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بشركة صلة من ملعب تدريبات الفريق الأول بمقر النادي بالجزيرة، مختار التتش.

وتأتي تلك الخطوة بعد قرار الشركة السعودية صلة بفسخ التعاقد مع النادي الأهلي وإنهاء كافة استثماراتها بمصر الشهر الماضي، والذي يقتضي به انتهاء التعاقد مع الشركة المعلنة للنادي الأهلي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضية فسخ التعاقد مع شركة صلة للحفاظ على حقوق النادي في تلك القضية.

يُذكر أن شركة صلة كانت قد حصلت على حقوق رعاية النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 500 مليون جنيه، بعد صراع مع شركتي وكالة الإهرام وبريزينتشين.