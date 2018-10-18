إحصاء: 50% من كبار السن بألمانيا متصلون بالإنترنت

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن 50 بالمئة من كبار السن في ألمانيا، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، متصلون بالإنترنت حاليا.

وبحسب الأرقام الخاصة بالربع الأول من عام 2017 التي عرضها المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس بالعاصمة برلين، تأتي الرسائل البريدية على رأس قائمة الأنشطة الإلكترونية التي يقوم بها كبار السن على الإنترنت.

وأوضحت أرقام المكتب أن 91 بالمئة منهم أرسلوا عددا من الرسائل الإلكترونية يتشابه مع الفئات العمرية الأصغر سنا.

يشار إلى أن هذه النسبة كانت تبلغ 32 بالمئة فقط قبل خمسة أعوام.

وأوضح المكتب أن كبار السن يستخدمون شبكة الإنترنت أيضا كمصدر للمعلومات، حيث استعلم 86 بالمئة منهم عن البضائع والخدمات، و64 بالمئة عن الرحلات.

أما بالنسبة للاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن 21 بالمئة فقط حتى الآن من كبار السن يتصلون بهذه المواقع.

وقال رئيس المكتب الاتحادي للإحصاء جورج تيل: "في عصر الرقمنة يلعب دخول كبار السن لوسائل الإعلام الرقمية دورا محوريا"، مضيفا أن ذلك يسهل المشاركة في الحياة الاجتماعية.

يشار إلى أن عدد كبار السن في ألمانيا الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بلغ 7ر17 مليون شخص في عام 2017، بحسب بيانات المكتب. ويمثل هذا العدد واحدا من كل خمسة مواطنين بألمانيا، علما بأن الاتجاه نحو زيادة الأعمار في ألمانيا في تزايد دائم.