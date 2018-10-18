التشغيل التجريبى للمرحلة الـ 4 من الخط الثالث للمترو خلال أيام

توفيق: التشغيل التجريبى دون ركاب لمدة شهرين والانتهاء من تنفيذ الخط الثالث بالكامل فى 2022



كشف المتحدث الرسمى باسم الهيئة القومية للأنفاق حسن توفيق، عن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الـ 4 من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تتضمن 4 محطات تبدأ من هارون بمصر الجديدة وحتى محطة نادى الشمس بطول 4 كيلو مترات، من الأسبوع المقبل.

وأشار توفيق فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه سيتم تشغيل المحطات الـ 4 تجريبيًا لمدة شهرين على أن يتم فتحها للمواطنين نهاية ديسمبر المقبل، مؤضحا أنه تم إجراء اختبارات أنظمة الإشارات والأعمال الكهروميكانيكية خلال الأيام الماضية، للتأكد من سلامتها والاطمئنان على جميع ترتيبات التشغيل التجريبى للمترو.

ولفت إلى أن التشغيل التجريبى للمحطات سيكون دون ركاب، موضحا أن المرحلة الثالثة للخط الـ3 من مترو الأنفاق سيتم تنفيذها على 3 أجزاء، وسيتم افتتاحها ديسمبر من العام 2021، على أن يتم الانتهاء من الخط الثالث للمترو بالكامل 2022، مؤكدا أنه لن توجد أى زيادة فى أسعار المترو حاليا بالتزامن مع المشروعات الجديدة.

وحول آخر الاستعدادات لتنفيذ «القطار المكهرب»، قال توفيق إن الهيئة مستمرة فى دراساتها لتنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرافق الخاصة به، لافتا إلى انتظار الهيئة فقط لتحويل التمويل من أحد البنوك الصينية، والذى يصل إلى 751 مليون دولار، للبدء فى تنفيذ المشروع بالكامل خلال الشهور المقبلة.