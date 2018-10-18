كريم العراقي ينتظم في مران المصري استعدادًا لفيتا كلوب

ينتظم كريم العراقي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في تدريبات الفريق مساء اليوم الخميس وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

كان كريم العراقي قد انضم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي والذي أقيم بدولة الامارات العربية المتحدة لنحو أسبوع خاص خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره الاماراتي ، حيث تعادل المنتخبان في المباراة الأولى سلبياً ، فيما فاز المنتخب المصري في المباراة الثانية بهدف للاشئ ، وشهدت المباراتان مشاركة كريم العراقي في مركز الظهير الأيمن ، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني طيب للغاية.