«شبيجل»: وزيرة الدفاع الألمانية تواجه تهمة الاستعانة بمستشارين بشكل غير قانوني

قالت مجلة «شبيجل» الألمانية، إن هناك دعوى قضائية ضد وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين، تُتهم فيها الوزيرة بالاستعانة بمستشارين بشكل مفرط ومخالف للوائح المعمول بها.

وقالت المجلة، اليوم الخميس، إن لديها معلومات تفيد بأن الادعاء العام في برلين يحقق حاليا فيما إذا كانت الاستعانة الدائمة للوزيرة بمستشارين يعملون لصالح شركات يعتبر مساعدة متعمدة على العمل الحر الوهمي.

ونقلت المجلة عن مارتِن شتلتنر، المتحدث باسم وزارة العدل، قوله إن الادعاء يحقق فيما إذا كانت هناك شبهة مبدئية.

وبدأت التحقيقات على أساس دعوى قضائية ضد الوزيرة العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل في 30 سبتمبر الماضي، والتي يعتقد أن موظفا مطلعا بوزارة الدفاع هو الذي يقف وراءها.

ويحظر القانون على أصحاب الشركات الحرة العمل لصالح جهة واحدة بشكل دائم وإلا تلزم هذه الجهة بدفع المستحقات الاجتماعية عنه. وتتعرض الشركات للمساءلة القانونية إذا ثبت أنها ساعدت في إيهام السلطات المعنية على أن شركة ما تعمل بشكل حر حسبما أوضحت المجلة وهو ما تتهم به الوزيرة وفقا للدعوى «حيث استعانت الوزارة بمستشارين على مدى فترة طويلة وعمل هؤلاء المستشارون في وزارة الدفاع وكأنهم موظفون»؛ حسبما جاء في الدعوى.

وأشارت المجلة إلى أن تقريرا سريا للجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا تضمن هذه التهمة بالفعل «بل إن المحققين ذهبوا خطوة أكثر من ذلك، حيث تبين لهم أن الوزارة لا تستطيع الاستغناء عن خدمات مستشارين خاصة فيما يتعلق بتحديث قطاع التقنية الإلكترونية في الوزارة».

كما أكد المحققون أن الوزارة دأبت على منح مهام استشارية لشركات بشكل حر وبدون مناقصات.