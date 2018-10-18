رئيس أبو قرقاص بالمنيا يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019

عقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص، اليوم، اجتماعا بالوحدة المحلية لمناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء مجدي عبدالحميد المشرف العام على المشروعات الحكومية، واللجنة المعاونة المشكلة من قبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019 والجهاز التنفيذي بالمركز.

أوضح رئيس المركز، في بيان صحفي اليوم، أنه تم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو قرقاص، فقد تم مناقشة مشروعي بناء مسجد خليل مفتاح ومسجد شم النسيم، بالإضافة إلى مشروعي تجديد الوحدات الصحية لقرى منشأة دعبس وسفاى، والقيام بأعمال صيانة بمستشفى الفكرية المركزي.

كما تم مناقشة إنشاء محطة مياه أبو قرقاص ونسبة تنفيذ المحطة وإنشاء محطة مياه نزلة أسمنت، كما تم مناقشة مشروعات الصرف الصحي بقرى حرز وجويد، وكذلك محطات سفاي ومنشأة دعبس ومنهري وحرز وأبو قرقاص البلد.