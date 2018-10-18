«الصحة العالمية» تحذر: سماعات الرأس والضوضاء قد تفسد حياتك

حذرت منظمة الصحة العالمية، من الاستماع إلى أصوات صاخبة عبر سماعات الرأس، قائلة إن له آثارًا مضرة بالصحة ومفسدة للحياة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ضوابط جديدة للحد من الآثار الضارة للتلوث الضوضائي على الأفراد، وكان من بينها الاستماع إلى أصوات مرتفعة عبر سماعات الرأس بجانب ضوضاء حركة المرور والسكك الحديدية والطائرات وتوربينات الرياح والحفلات الموسيقية، بحسب صحيفة «إندبندنت»، البريطانية.



وقالت المدير الإقليمي بالمنظمة لقارة أوروبا، الدكتورة سوزانا جاكاب، إن التلوث الضوضائي في ازدياد، ما يفسد حياة العديد من المواطنين، ففضلًا عن كونه إزعاجًا، فإن له مخاطر صحية نظرًا لمساهمته في أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الإصابة بضعف السمع.



وتطالب المنظمة بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لتجنب الإضرار بصحة الأفراد، وهي بمعدل متوسط 70 ديسبل على مدار العام، مشيرة إلى وضعها الإرشادات الجديدة بعد عدد كبير من الأبحاث.